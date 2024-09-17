Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер

Пшеничные терьеры — это сбалансированные собаки гармоничных пропорций, которые использовались на небольших фермах для уничтожения вредителей и в других целях. Кроме того, собак этой породы долгое время использовали для охоты на барсуков и выдр, которая требовала от них большой выносливости.
Irish Soft Coated Wheaten Terrier adult black and white

Об ирландском мягкошерстном пшеничном терьере

Жизнерадостные и игривые, добродушные, ласковые, преданные и очень умные пшеничные терьеры — отличные друзья и замечательные защитники без каких-либо проявлений агрессии. Скорее всего, это старейшая из четырех пород ирландских терьеров. Историю породы можно проследить как минимум на протяжении двух веков, основываясь на текстах, в которых упоминаются «мягкошерстные» собаки.

Постепенно порода приобрела популярность и в настоящее время распространена по всему миру, хотя общая популяция еще довольно мала. Эти выносливые, активные собаки с короткой поясницей обладают крепким, но сбалансированным телосложением, производят впечатление силы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Привязчивые / Преданные / Умные / Оберегающие

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Подробнее

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей