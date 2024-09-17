Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер
Об ирландском мягкошерстном пшеничном терьере
Жизнерадостные и игривые, добродушные, ласковые, преданные и очень умные пшеничные терьеры — отличные друзья и замечательные защитники без каких-либо проявлений агрессии. Скорее всего, это старейшая из четырех пород ирландских терьеров. Историю породы можно проследить как минимум на протяжении двух веков, основываясь на текстах, в которых упоминаются «мягкошерстные» собаки.
Постепенно порода приобрела популярность и в настоящее время распространена по всему миру, хотя общая популяция еще довольно мала. Эти выносливые, активные собаки с короткой поясницей обладают крепким, но сбалансированным телосложением, производят впечатление силы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Привязчивые / Преданные / Умные / Оберегающие
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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