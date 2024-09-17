Ирландский водный спаниель

Ирландские водные спаниели — это гордые, смелые и энергичные собаки, которые сочетают в себе высокий интеллект, впечатляющую выносливость, жизненную силу и преданность.
Irish Water Spaniel adult in black and white

Об ирландском водном спаниеле

Ирландские водные спаниели подходят для большинства видов охоты с ружьем и травли дичи. Они охотно выслеживают и апортируют дичь даже в густых зарослях. Благодаря своим телосложению и характеру представители этой породы традиционно используются для охоты на воде.

Это хорошие семейные собаки, привязчивые и игривые, с ярко выраженным «чувством юмора». Они стремятся участвовать во всем, что происходит дома. При этом они зачастую сдержанно относятся к посторонним.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Жизнерадостный / Уверенные / Полные энтузиазма / Преданные / Игривые

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется умеренная дрессировка
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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