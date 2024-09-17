Ирландский водный спаниель

Ирландские водные спаниели подходят для большинства видов охоты с ружьем и травли дичи. Они охотно выслеживают и апортируют дичь даже в густых зарослях. Благодаря своим телосложению и характеру представители этой породы традиционно используются для охоты на воде.

Это хорошие семейные собаки, привязчивые и игривые, с ярко выраженным «чувством юмора». Они стремятся участвовать во всем, что происходит дома. При этом они зачастую сдержанно относятся к посторонним.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)