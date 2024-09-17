Ирландский водный спаниель
Об ирландском водном спаниеле
Ирландские водные спаниели подходят для большинства видов охоты с ружьем и травли дичи. Они охотно выслеживают и апортируют дичь даже в густых зарослях. Благодаря своим телосложению и характеру представители этой породы традиционно используются для охоты на воде.
Это хорошие семейные собаки, привязчивые и игривые, с ярко выраженным «чувством юмора». Они стремятся участвовать во всем, что происходит дома. При этом они зачастую сдержанно относятся к посторонним.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Жизнерадостный / Уверенные / Полные энтузиазма / Преданные / Игривые
Основные факты
Требуется умеренная дрессировка
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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