Ирландский волкодав
Об ирландском волкодаве
До конца XVII века эти собаки использовались в Ирландии для охоты на волков и оленей. В настоящее время они стали замечательными собаками-компаньонами. Ирландские волкодавы не обладают размерами или мощью немецких догов, но это все же очень крупные, внушительные и мускулистые собаки.
Ирландские волкодавы отлично подходят на роль сторожевых собак и всегда готовы защитить семью своего владельца от любой угрозы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей