Ирландский волкодав

Несмотря на то, что ирландские волкодавы были выведены для охоты на волков, из них получились кроткие собаки-компаньоны.
Irish Wolfhound adult in black and white

Об ирландском волкодаве

До конца XVII века эти собаки использовались в Ирландии для охоты на волков и оленей. В настоящее время они стали замечательными собаками-компаньонами. Ирландские волкодавы не обладают размерами или мощью немецких догов, но это все же очень крупные, внушительные и мускулистые собаки.

Ирландские волкодавы отлично подходят на роль сторожевых собак и всегда готовы защитить семью своего владельца от любой угрозы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ирландия
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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