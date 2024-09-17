Ирландский волкодав

До конца XVII века эти собаки использовались в Ирландии для охоты на волков и оленей. В настоящее время они стали замечательными собаками-компаньонами. Ирландские волкодавы не обладают размерами или мощью немецких догов, но это все же очень крупные, внушительные и мускулистые собаки.

Ирландские волкодавы отлично подходят на роль сторожевых собак и всегда готовы защитить семью своего владельца от любой угрозы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)