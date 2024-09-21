Всё, что нужно знать о породе



Взаимодействие джек рассел терьеров с миром уникально. Его прекрасно отражает выражение «энергичность большой собаки». Просто вся эта энергия заключена в маленьком теле.

Смелый, чрезвычайно энергичный и с высокой потребностью в движении, джек рассел терьер шагает по жизни с оживлением и радостью. Эта преданная собака будет более чем рада взять вас с собой в это путешествие.

Хотя джек рассел терьер может стать отличным домашним питомцем, особенно если социализирован в раннем возрасте, эта порода может быть слегка неосторожной, поэтому лучше всего подходит для семей с подросшими детьми, которые уже понимают, как вести себя с собакой. Эти собаки не подходят для содержания в семьях с младенцами и очень маленькими детьми.

Первоначально выведенные для сопровождения охотников, джек рассел терьеры по-прежнему обладают выносливостью и ярким темпераментом — неотъемлемыми чертами рабочей собаки, а также стремлением приносить много добычи, за которое их высоко ценили. Возможно, ваш энтузиазм при виде того, как джек рассел терьер бросается на все, что движется, будет значительно ниже, поэтому лучше держать его на поводке за пределами дома.

Две вещи, которые следует знать о породе: Несмотря на небольшие размеры, этой собаке нужно много физической и умственной активности (и, скорее всего, вы устанете задолго до того, как она наконец выдохнется). Джек рассел терьеры также очень плохо переносят одиночество. Страх разлуки может повлиять на состояние здоровья питомца. К счастью, благодаря ранней социализации и дрессировке (возможно, с профессиональным кинологом, знакомым с этой породой), он будет готов сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.