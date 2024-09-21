Поговорим о джек рассел терьерах

В плане энергичности маленькие, но выносливые джек рассел терьеры могут дать фору любой собаке. Их живость сочетается с вызывающей улыбку уверенностью, которая, кажется, говорит: «Подвинься, мир, я иду!». Первоначально выведенная для охоты, эта порода по-прежнему может похвастаться острым интеллектом, что облегчает ее дрессировку, если действовать со знанием дела. Джек рассел терьеры формируют прочные связи со своей человеческой семьей, особенно с человеком, который ежедневно заботится об их потребностях. Если это вы, то у вас появился друг на всю жизнь. Очень активный друг.

Официальное название: Джек рассел терьер

Другие названия: джек рассел

Происхождение: Англия

Черно-белый портрет джек рассела в положении сидя

  • Склонность к слюнотечению

    1 out of 5

  • Активность линьки

    2 out of 5

  • Уровень энергии*

    5 out of 5

  • Уживчивость с другими питомцами

    5 out of 5

  • Переносимость жары

    2 out of 5

  • Приспособленность к проживанию в квартире

    3 out of 5

  • Способность стать семейным питомцем*

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  • Способность оставаться без присмотра*

    1 out of 5
* Мы не рекомендуем оставлять домашних животных одних надолго. Общение с людьми может предотвратить эмоциональное расстройство и деструктивное поведение. Обратитесь к своему ветеринарному врачу за рекомендациями. Все домашние животные, даже одной породы, разные; данный обзор особенностей этой породы следует рассматривать в качестве ориентира. Чтобы ваш питомец был счастлив, здоров и хорошо воспитан, мы рекомендуем обучать и социализировать его, также как и удовлетворять его основные жизненные потребности (включая социальные и поведенческие). Домашних животных никогда не следует оставлять с детьми без присмотра. Обратитесь к своему заводчику или ветеринарному врачу для получения дополнительных рекомендаций. Все домашние животные общительны и предпочитают компанию. Однако их можно научить справляться с одиночеством с раннего возраста. Обратитесь к ветеринарному врачу или дрессировщику, который поможет вам в этом.
Изображение джек рассела
СамецЖенского пола
РостРост
25 - 30 cm25 - 30 cm
ВесВес
5 - 6 kg5 - 6 kg
Взрослый возраст
От 10 месяцев до 8 лет
Зрелый возрастПожилой возраст
От 8 до 12 летСтарше 12 лет
Возраст новорожденного
С рождения до 2 месяцев
Щенок джек рассела выглядывает из-за дерева
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Знакомство с джек рассел терьером

Всё, что нужно знать о породе

Взаимодействие джек рассел терьеров с миром уникально. Его прекрасно отражает выражение «энергичность большой собаки». Просто вся эта энергия заключена в маленьком теле.

Смелый, чрезвычайно энергичный и с высокой потребностью в движении, джек рассел терьер шагает по жизни с оживлением и радостью. Эта преданная собака будет более чем рада взять вас с собой в это путешествие.

Хотя джек рассел терьер может стать отличным домашним питомцем, особенно если социализирован в раннем возрасте, эта порода может быть слегка неосторожной, поэтому лучше всего подходит для семей с подросшими детьми, которые уже понимают, как вести себя с собакой. Эти собаки не подходят для содержания в семьях с младенцами и очень маленькими детьми.

Первоначально выведенные для сопровождения охотников, джек рассел терьеры по-прежнему обладают выносливостью и ярким темпераментом — неотъемлемыми чертами рабочей собаки, а также стремлением приносить много добычи, за которое их высоко ценили. Возможно, ваш энтузиазм при виде того, как джек рассел терьер бросается на все, что движется, будет значительно ниже, поэтому лучше держать его на поводке за пределами дома.

Две вещи, которые следует знать о породе: Несмотря на небольшие размеры, этой собаке нужно много физической и умственной активности (и, скорее всего, вы устанете задолго до того, как она наконец выдохнется). Джек рассел терьеры также очень плохо переносят одиночество. Страх разлуки может повлиять на состояние здоровья питомца. К счастью, благодаря ранней социализации и дрессировке (возможно, с профессиональным кинологом, знакомым с этой породой), он будет готов сопровождать вас, куда бы вы ни отправились.

Щенок джек рассела сидит на большой тыкве
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2 факта о джек рассел терьерах

1. Вы что-то сказали?

Говорят, что джек рассел терьеру нравится звук собственного голоса. Возможно, это своего рода намек на то, что он может довольно много лаять. Возбудимые по своей природе, эти собаки без колебаний дадут вам знать, что расстроены. Или довольны. Или что-то услышали. В общем, вы поняли суть. Спокойная, но требовательная дрессировка поможет обуздать эту особенность уже в раннем возрасте.

2. Сколько требуется физической активности?  

Этой маленькой, но живой и дерзкой породе необходимо ежедневно тратить свой немалый запас энергии. Поэтому прогулки вокруг дома два раза в день не достаточно. Джек рассел терьеру требуется как минимум час физической активности в день. Время без поводка пробуждает в нем дух независимости, поэтому убедитесь, что питомец находится в надежно огражденном пространстве. Ведь, как настоящий терьер, он убежит, если сможет вырыть себе путь.

Черно-белый портрет джек рассела в положении сидя
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История породы

Порода джек рассел терьер появилась в Англии в середине или конце 1800-х гг. благодаря преподобному Джону Расселу, который вывел этих собак для сопровождения во время любимой охоты на лис (забавно, что породу не назвали «джон рассел терьер»). В основном белого окраса, чтобы их нельзя было спутать с преследуемыми животными, эти собаки были достаточно низкие, чтобы быть поближе к добыче, достаточно проворные, чтобы не отставать от нее, и достаточно ловкие, чтобы преследовать лисиц в узких норах и заставлять их выбираться наружу. А также достаточно громкие, чтобы забить тревогу в случае находки, никогда не причиняя при этом вреда своей добыче.

В любом случае эти выносливые терьеры были выведены в качестве рабочих собак, и хотя в настоящее время происхождение породы вряд ли можно проследить до животных, выведенных самим Джоном Расселом, то, что они все еще стремятся выполнять свое предназначение, никого не удивляет, учитывая высокие запасы энергии и охотничий инстинкт. В наше время бодрые джек рассел терьеры, ставшие популярными питомцами-компаньонами, все еще нуждаются в новых открытиях, чтобы занять свой живой ум.

Чтобы не утомлять вас дискуссиями об официальном признании породы, просто отметим, что она была окончательно признана АКС в 2001 году, а ее название изменено на «парсон рассел терьер». Ассоциация заводчиков джек рассел терьеров последовала примеру, став Американской ассоциацией парсон рассел терьеров. Интересно, что Австралийский национальный кинологический совет (ANKC) и Кинологический клуб Новой Зеландии (NZCK) входят в число кинологических ассоциаций, которые регистрируют джек рассел терьеров и парсон рассел терьеров как разные породы.

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От головы до кончика хвоста

Физические характеристики джек рассел терьеров

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1.Глаза

Темные миндалевидные глаза с выражением бдительности.

2.Нос

Черный, полностью пигментированный нос.

3.Череп

Плоский череп, постепенно уменьшающийся в ширине.

4.Корпус

Гибкое, преимущественно белое тело, длина которого немного превосходит высоту.

5.Корпус

Высоко посаженный хвост может быть прямым или с небольшим изгибом вперед.
Джек рассел стоит и смотрит в камеру
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Моменты, на которые стоит обращать внимание

Здесь вы найдете некоторые интересные факты о джек рассел терьере — от характерных особенностей породы до общего описания здоровья

«Перескоки» при прыжках

В целом джек рассел терьеры отличаются хорошим здоровьем, но могут быть предрасположены к некоторым проблемам с суставами по причине высокой активности — от наследственной болезни Легга-Кальве-Пертеса, которую можно устранить хирургическим путем, до привычного вывиха надколенника (эта проблема встречается намного чаще). Если говорить вкратце, коленные чашечки этих собак могут смещаться. Симптомы вывиха, включая хромоту, «перескоки» и явное неудобство в положении сидя, можно обнаружить на ранней стадии. Хороший ветеринарный врач поможет решить, нужно ли вашему питомцу хирургическое вмешательство.

Порода быстро поддается скуке

Хотя дрессировка джек рассел терьера может быть относительно легкой задачей благодаря его врожденному уму, эти собаки, как известно, довольно быстро устают и теряют интерес, что влияет на эффективность дрессировки. Так что постарайтесь сделать это занятие интересным и разнообразным, чтобы ваш джек рассел терьер не отвлекался. В таком случае он будет быстро учиться, и дрессировка пройдет успешно. В конце концов, эта порода были выведена в качестве рабочих собак.

Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки

При выборе корма для породы джек рассел терьер нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для регулярного мочеиспускания у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.

У щенков джек рассел терьера потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10-месячного возраста их иммунная система развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Работа их пищеварительной системы также отличается от взрослого джек рассел терьера: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.

Таким образом, зубы щенка, начиная с молочных зубов, или первых зубов, и заканчивая постоянными зубами, являются важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокета. Эта интенсивная фаза роста также означает повышенную потребность в энергии, поэтому пища должна иметь высокое содержание энергии (выраженное в ккал на 100 г корма), в то время как концентрация других питательных веществ также должна быть выше обычной нормы. Рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое питание, когда им исполнится шесть месяцев.

На протяжении всей жизни важно не кормить их едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.

Собаки мелких пород склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.

Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и объем стула джек рассел терьеров, живущих в основном в помещении. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. Помимо постоянного содержания в помещении, стерилизация также приводит к избыточному весу собак.

Основными целями в области питания взрослого джек рассел терьера являются:

Поддержание идеального веса с помощью легкоусвояемых компонентов и поддержание жира в пределах нормы.

Поддержание здоровья и красоты их кожи и шерсти с помощью добавления в рацион незаменимых жирных кислот (особенно ЭПК-ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.

Во взрослом возрасте собаки этой мелкой породы подвержены заболеваниям полости рта и зубов, точнее накоплению зубного налета и зубного камня. Зубы и челюсти джек рассел терьера нуждаются в серьезной защите. Состав с хелаторами кальция поможет уменьшить образование зубного камня и поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Мелкие собаки отличаются привередливым аппетитом. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит.

Начиная с 8-летнего возраста у джек рассел терьеров появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит мочевыделительную систему. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих джек рассел терьеров должен обладать следующими характеристиками:

Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают свойствами антиоксидантов, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.

Высококачественный белок. Вопреки распространенному заблуждению, снижение содержания белка в пище малоэффективно для предотвращения почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Уменьшение содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.

Повышенное содержание железа, меди, цинка и марганца. Эти питательные вещества помогают поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.

Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот для поддержания качества шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.

С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они потребляли достаточное количество корма, размер, форма и текстура крокетов должны соответствовать форме их челюсти.

Джек рассел идет по лесу
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Уход за вашим джек рассел терьером

Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке

Хотя шерсть джек рассел терьеров может быть разных типов, ни один из них не требует особого ухода, как и сама порода. Еженедельно расчесывайте шерсть вашей собаки щеткой, чтобы удалить отмершие волоски, предотвратить спутывание и образование узелков, а также распределить естественные кожные выделения, которые придают шерсти чистоту и блеск. Подстригайте когти по мере необходимости и регулярно чистите уши от серы и грязи. Крепкие по своей природе джек рассел терьеры нуждаются в большом количестве физической активности. Так что отправляйтесь на природу для долгих пеших и велосипедных прогулок. Усталый джек рассел терьер — это прекрасно! У этой породы сильный охотничий инстинкт, но дрессировка в раннем возрасте поможет избежать проблем. Как уже упоминалось, благодаря терпению и твердой руке дрессировка упрямого джек рассел терьера станет легкой задачей, если поддерживать его интерес, чтобы компенсировать слабую от природы концентрацию внимания.

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Все о джек рассел терьерах

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Источники
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
  2. Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Книга продуктов BHN Royal Canin
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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