Немецкий охотничий терьер

После Первой мировой войны несколько охотников вышли из большого клуба по разведению фокстерьеров, чтобы заняться разведением черно-подпалой охотничьей собаки, специализирующейся на охоте под землей, — немецкого охотничьего терьера.
German Hunting Terrier adult black and white

О немецком охотничьем терьере

Немецкие охотничьи терьеры — это идеальные рабочие терьеры. Эти универсальные собаки по-прежнему разводятся охотниками, поскольку прекрасно подходят для охоты под землей и для вспугивания дичи.

Это смелые, старательные и упорные животные, они очень энергичны и надежны. Компактные и пропорционально сложенные немецкие охотничьи терьеры — общительные и послушные собаки, которые не проявляют ни агрессии, ни страха.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умеет за себя постоять / Решительные / Преданные / Привязчивые

Основные факты

Требует большой физической активности
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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