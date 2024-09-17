Немецкий охотничий терьер
О немецком охотничьем терьере
Немецкие охотничьи терьеры — это идеальные рабочие терьеры. Эти универсальные собаки по-прежнему разводятся охотниками, поскольку прекрасно подходят для охоты под землей и для вспугивания дичи.
Это смелые, старательные и упорные животные, они очень энергичны и надежны. Компактные и пропорционально сложенные немецкие охотничьи терьеры — общительные и послушные собаки, которые не проявляют ни агрессии, ни страха.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Умеет за себя постоять / Решительные / Преданные / Привязчивые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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