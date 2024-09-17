Немецкий охотничий терьер

Немецкие охотничьи терьеры — это идеальные рабочие терьеры. Эти универсальные собаки по-прежнему разводятся охотниками, поскольку прекрасно подходят для охоты под землей и для вспугивания дичи.

Это смелые, старательные и упорные животные, они очень энергичны и надежны. Компактные и пропорционально сложенные немецкие охотничьи терьеры — общительные и послушные собаки, которые не проявляют ни агрессии, ни страха.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)