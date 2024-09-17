Японский хин

Японские хины прославились как изящные декоративные собаки с привязчивым характером. Эти собаки ласковы со своими владельцами и обожают находиться рядом с ними.

Несмотря на мелкие размеры, они полны энтузиазма, энергии и могут быть довольно шумными. Благодаря уму и способности легко приспосабливаться к жизни в семье японские хины заслужили репутацию замечательных собак-компаньонов и стали популярными во всем мире.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)