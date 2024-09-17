Японский хин
Представители породы японский хин бдительны, дружелюбны и очаровательны. Они подходят на роль превосходных компаньонов. Во взгляде этих собак отражаются любознательность и ум.
О японском хине
Японские хины прославились как изящные декоративные собаки с привязчивым характером. Эти собаки ласковы со своими владельцами и обожают находиться рядом с ними.
Несмотря на мелкие размеры, они полны энтузиазма, энергии и могут быть довольно шумными. Благодаря уму и способности легко приспосабливаться к жизни в семье японские хины заслужили репутацию замечательных собак-компаньонов и стали популярными во всем мире.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Япония
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Привязчивые / Сдержанные
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Привязчивые / Сдержанные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Требуют много взаимодействия с человеком
Наличие сада не обязательно
Требуют много взаимодействия с человеком
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