Карельская медвежья собака

Карельские медвежьи собаки — это уверенные в себе энергичные собаки и прекрасные охотники с обостренными чувствами.
Karelian Bear Dog adult black and white

О карельской медвежьей собаке

Ловкие и бесстрашные, карельские медвежьи собаки считаются в своей родной Финляндии национальным достоянием. Как следует из названия породы, карельские медвежьи собаки использовались для охоты на крупных агрессивных животных, таких как медведи.

Тем не менее это сдержанные, тихие собаки, которые преданы своим владельцам и всегда готовы защищать их семью. Эти собаки лучше всего подходят для опытных владельцев, знакомых с особенностями содержания собак с сильным охотничьим инстинктом.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Финляндия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Полные энтузиазма / Независимые / Уравновешенные / Уверенные / Сдержанные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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