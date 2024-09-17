Карельская медвежья собака
О карельской медвежьей собаке
Ловкие и бесстрашные, карельские медвежьи собаки считаются в своей родной Финляндии национальным достоянием. Как следует из названия породы, карельские медвежьи собаки использовались для охоты на крупных агрессивных животных, таких как медведи.
Тем не менее это сдержанные, тихие собаки, которые преданы своим владельцам и всегда готовы защищать их семью. Эти собаки лучше всего подходят для опытных владельцев, знакомых с особенностями содержания собак с сильным охотничьим инстинктом.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Полные энтузиазма / Независимые / Уравновешенные / Уверенные / Сдержанные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная сторожевая собака
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