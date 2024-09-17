Крашская овчарка
О крашской овчарке
Крашские овчарки — превосходные пастухи и хорошие охранники. В настоящее время они используются для охраны и защиты, но чаще являются семейными собаками, хотя и остаются прирожденными овчарками. Это собаки средних размеров, гармоничные и крепкие, с хорошо развитыми мышцами и мощным телосложением.
Известные своим хорошим характером, смелостью и отвагой, крашские овчарки — очень преданные и умеренно активные животные. Они неподкупные сторожевые собаки. Недоверчивые к посторонним, они могут быть ласковыми и послушными собаками-компаньонами, сохраняющими при этом сильное чувство индивидуальности.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-12 лет
Уверенные / Независимые / Уравновешенные / Послушный
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
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Здоровье на протяжении всей жизни
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