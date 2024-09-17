Комондор

Комондоры — крупные, мощные собаки, которые славятся невероятной смелостью при охране стад.
Komondor adult in black and white

О комондоре

Комондоры по своей природе настороженно относятся к посторонним и отчаянно защищают своих владельцев и их имущество, что делает их ценными сторожевыми собаками.

Из-за крупных размеров и инстинктивного стремления «всегда оберегать свое стадо» они больше подходят опытным владельцам. Для их социализации, обучения, поддержания физической активности нужны определенные навыки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Уверенные / Оберегающие / Тихие / Настороженные

Основные факты

Требует большой физической активности
Требует много пространства
Требуется интенсивная дрессировка
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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