Кувас

Кувасы — это очень смелые и бесстрашные венгерские собаки, неизменно преданные своим владельцам.

О кувасе

Кувас — это крупная, сильная, уверенная собака, используемая на родине, в Венгрии, в качестве пастушьей собаки. У представителей этой породы густая, волнистая шерсть белого цвета, защищающая в суровых климатических условиях.

Кувасы сдержанно относятся к посторонним. Они известны как отличные сторожевые собаки, используемые для защиты имущества, ценностей и людей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Уверенные / Оберегающие / Преданные / Привязчивые / Живые / Независимые / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется интенсивная дрессировка
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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