Кувас — это крупная, сильная, уверенная собака, используемая на родине, в Венгрии, в качестве пастушьей собаки. У представителей этой породы густая, волнистая шерсть белого цвета, защищающая в суровых климатических условиях.

Кувасы сдержанно относятся к посторонним. Они известны как отличные сторожевые собаки, используемые для защиты имущества, ценностей и людей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)