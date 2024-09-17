Лейкленд терьер

Лейкленд терьеры наблюдательны, умны и любят физическую активность. Это веселые и дружелюбные собаки-компаньоны.
Lakeland Terrier adult black and white

О лейкленд терьере

Эти небольшие собаки с проницательным взглядом передвигаются с удивительной быстротой. Они смелы и уверены в себе. Эта порода была выведена для охоты со стаями гончих в крутых скалах Озерного края, поэтому лейкленд терьеры отличаются уверенными движениями, проворством и выносливостью.

Что касается окраса, то черно-подпалые лейкленд терьеры встречаются чаще всего, хотя можно встретить и полностью черных собак. В Великобритании эта порода исчезла, но скандинавские заводчики помогли ее возродить.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Умные / Уравновешенные / Уверенные / Полные энтузиазма / Дружелюбные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Требуется умеренная дрессировка
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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