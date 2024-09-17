Лейкленд терьер

Эти небольшие собаки с проницательным взглядом передвигаются с удивительной быстротой. Они смелы и уверены в себе. Эта порода была выведена для охоты со стаями гончих в крутых скалах Озерного края, поэтому лейкленд терьеры отличаются уверенными движениями, проворством и выносливостью.

Что касается окраса, то черно-подпалые лейкленд терьеры встречаются чаще всего, хотя можно встретить и полностью черных собак. В Великобритании эта порода исчезла, но скандинавские заводчики помогли ее возродить.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)