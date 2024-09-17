Лапландская оленегонная собака
О лапландской оленегонной собаке
Лапландская оленегонная собака — это в первую очередь рабочая порода Этих послушных, спокойных и дружелюбных животных хвалят за энергичность и увлеченность. Выполняя свою работу, они часто лают.
Собаки этой породы легко поддаются дрессировке, привязаны к людям благодаря «пастушьему» происхождению и активности, поэтому оптимально подходят для спортивных дисциплин.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Дружелюбные / Живые / Кроткие
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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