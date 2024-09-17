Большой мюнстерлендер

Большие мюнстерлендеры — мощные и очень мускулистые легавые, которые производят впечатление энергичных, но благородных собак.
Large Munsterlander adult in black and white

О большом мюнстерлендере

Прежде всего, это дружелюбные, хорошо обучаемые собаки, которые отлично проявляют себя на охоте, особенно в качестве подружейной собаки, работающей после выстрела. Они подвижные, но не проявляют нервозности.

Клуб больших мюнстерлендеров был основан в 1919 году, после того как черно-белые собаки были исключены из клуба немецких длинношерстных легавых, поскольку считалось, что они имеют английскую кровь.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Настороженные / Уверенные / Независимые / Дружелюбные / Умные / Преданные / Тихие / Послушный / Уравновешенные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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