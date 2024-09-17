Большой мюнстерлендер
О большом мюнстерлендере
Прежде всего, это дружелюбные, хорошо обучаемые собаки, которые отлично проявляют себя на охоте, особенно в качестве подружейной собаки, работающей после выстрела. Они подвижные, но не проявляют нервозности.
Клуб больших мюнстерлендеров был основан в 1919 году, после того как черно-белые собаки были исключены из клуба немецких длинношерстных легавых, поскольку считалось, что они имеют английскую кровь.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Настороженные / Уверенные / Независимые / Дружелюбные / Умные / Преданные / Тихие / Послушный / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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