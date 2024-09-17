Венгерская борзая
О венгерской борзой
Венгерские борзые — неутомимые, стремительные и выносливые собаки. Благодаря этим качествам они идеально подходят для охоты на зайцев и участия в собачьих бегах, показывая хорошие результаты, особенно на длинных дистанциях.
На треке некоторые венгерские борзые способны даже опережать грейхаундов. Собаки этой породы предназначены для травильной охоты и преследуют добычу, ориентируясь с помощью зрения. Нюх у венгерских борзых развит не менее хорошо. Венгерские борзые по природе немного отстраненные, но не робкие, отличаются быстрой реакцией, умом, преданностью и повышенной бдительностью.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Жизнерадостный / Сдержанные / Умные / Преданные
Основные факты
Отличная спортивная собака
Отличная сторожевая собака
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Здоровье на протяжении всей жизни
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