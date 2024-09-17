В отличие от других терьеров, манчестерский терьер был выведен для городских условий. Манчестерский терьер — превосходный охотник. Эта собака особенно подходит для занятий аджилити из-за любви к преследованию добычи.

Манчестерский терьер отличается яркой индивидуальностью и часто считается одним из самых воспитанных терьеров. Благодаря преданности и уму представители этой породы являются потрясающими компаньонами и талантливыми сторожевыми собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)