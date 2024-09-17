Манчестерский терьер
О манчестерском терьере
В отличие от других терьеров, манчестерский терьер был выведен для городских условий. Манчестерский терьер — превосходный охотник. Эта собака особенно подходит для занятий аджилити из-за любви к преследованию добычи.
Манчестерский терьер отличается яркой индивидуальностью и часто считается одним из самых воспитанных терьеров. Благодаря преданности и уму представители этой породы являются потрясающими компаньонами и талантливыми сторожевыми собаками.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет
Полные энтузиазма / Настороженные / Дружелюбные / Живые / Преданные
Основные факты
Наличие сада не обязательно
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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