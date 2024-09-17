Маремма-абруцкая овчарка
О маремма-абруцкой овчарке
Маремма-абруцкие овчарки — это крупные собаки мощного телосложения. Их грубоватая, но в то же время величественная и хорошо узнаваемая внешность свидетельствует о выносливости.
Храбрые сторожевые собаки этой породы проявляют большое мужество, целеустремленность и проницательность, выполняя свою основную работу по охране и защите скота и имущества. Маремма-абруцкие овчарки отличаются гордым характером и преданностью своим владельцам.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Привязчивые / Спокойные / Умные / Кроткие
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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