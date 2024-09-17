Маремма-абруцкая овчарка

Маремма-абруцкие овчарки — это крупные собаки мощного телосложения. Их грубоватая, но в то же время величественная и хорошо узнаваемая внешность свидетельствует о выносливости.

Храбрые сторожевые собаки этой породы проявляют большое мужество, целеустремленность и проницательность, выполняя свою основную работу по охране и защите скота и имущества. Маремма-абруцкие овчарки отличаются гордым характером и преданностью своим владельцам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)