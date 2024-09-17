Маремма-абруцкая овчарка

В целом это тяжелые собаки с удлиненным корпусом. Порода считается гармоничной с точки зрения пропорций и совокупности качеств.
Maremma and the Abbruzes Sheepdog adult black and white

О маремма-абруцкой овчарке

Маремма-абруцкие овчарки — это крупные собаки мощного телосложения. Их грубоватая, но в то же время величественная и хорошо узнаваемая внешность свидетельствует о выносливости.

Храбрые сторожевые собаки этой породы проявляют большое мужество, целеустремленность и проницательность, выполняя свою основную работу по охране и защите скота и имущества. Маремма-абруцкие овчарки отличаются гордым характером и преданностью своим владельцам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Привязчивые / Спокойные / Умные / Кроткие

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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