Мастиф
О мастифе
Мастифы демонстрируют редкое сочетание благородства и бесстрашия. Эти спокойные собаки ласковы с владельцами и, несмотря на свои огромные размеры, крайне осторожно ведут себя с детьми.
Мастифы — это мощные, хорошо сложенные собаки. Известны случаи, когда вес мастифа превосходил вес взрослого мужчины. Во всем мире мастифы широко используются как охранные и сторожевые собаки: они чутки и бдительны, обладают развитым охранным инстинктом и внушительной внешностью.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Спокойные / Оберегающие / Сдержанные
Основные факты
Требуется владелец с некоторым опытом
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
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