Цвергпинчер
Цвергпинчеры — это бдительные, живые, уверенные в себе и уравновешенные собаки, которые станут идеальными семейными питомцами и компаньонами.
О цвергпинчере
Цвергпинчер — «уменьшенная версия» немецкого пинчера без каких-либо признаков карликовости. Эти элегантные гладкошерстные собаки бесстрашны и энергичны, а малые размеры нисколько им не мешают.
Цвергпинчеры крепко привязываются к владельцам и легко уживаются с одинокими людьми, парами или семьями с подросшими детьми.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Живые / Полные энтузиазма / Уверенные / Уравновешенные
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Живые / Полные энтузиазма / Уверенные / Уравновешенные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
Требуется интенсивная дрессировка
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