Цвергпинчер — «уменьшенная версия» немецкого пинчера без каких-либо признаков карликовости. Эти элегантные гладкошерстные собаки бесстрашны и энергичны, а малые размеры нисколько им не мешают.

Цвергпинчеры крепко привязываются к владельцам и легко уживаются с одинокими людьми, парами или семьями с подросшими детьми.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)