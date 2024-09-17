Цвергпинчер

Цвергпинчеры — это бдительные, живые, уверенные в себе и уравновешенные собаки, которые станут идеальными семейными питомцами и компаньонами.
Miniature Pinscher adult black and white

О цвергпинчере

Цвергпинчер — «уменьшенная версия» немецкого пинчера без каких-либо признаков карликовости. Эти элегантные гладкошерстные собаки бесстрашны и энергичны, а малые размеры нисколько им не мешают.

Цвергпинчеры крепко привязываются к владельцам и легко уживаются с одинокими людьми, парами или семьями с подросшими детьми.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Живые / Полные энтузиазма / Уверенные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно
Требуется интенсивная дрессировка

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