Черногорская горная гончая

Первый стандарт был опубликован в 1924 году, когда эта порода была известна как югославская горная гончая. В 1997 году, после распада Югославии, Международная кинологическая федерация (FCI) признала породу под новым названием.
Montenegrin Mountain Hound adult black and white

О черногорской горной гончей

Черногорские горные гончие — уравновешенные собаки, которые сильно привязываются к своему владельцу. Из них получаются надежные собаки-компаньоны.

Родство черногорской гончей с другими балканскими гончими неоспоримо. В прошлом собак этой породы иногда называли черными гончими.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Черногория
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Кроткие / Преданные / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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