Черногорская горная гончая
О черногорской горной гончей
Черногорские горные гончие — уравновешенные собаки, которые сильно привязываются к своему владельцу. Из них получаются надежные собаки-компаньоны.
Родство черногорской гончей с другими балканскими гончими неоспоримо. В прошлом собак этой породы иногда называли черными гончими.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Спокойные / Кроткие / Преданные / Уравновешенные
Основные факты
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей