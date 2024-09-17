Муди

Муди хвалят за необычайное трудолюбие и живой темперамент. Это смелые, внимательные, упорные, бдительные и неконфликтные собаки.
Mudi adult in black and white

О муди

Собаки этой породы чрезвычайно подвижны, обладают отличными сторожевыми и охранными качествами и великолепным чутьем (их часто используют при поиске наркотиков).

Шерсть муди относительно короткая, гладко прилегающая на конечностях и голове. Привязчивые собаки этой породы становятся любимцами всей семьи. Их можно без проблем содержать в помещении.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-14 лет
Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Уверенные / Независимые / Умные / Преданные / Уравновешенные / Подвижный

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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