Норботтен шпиц
О норботтен шпице
Норботтен шпиц обладает всеми качествами охотничьей собаки — он внимательный и смелый, создает впечатление бдительного, активного, дружелюбного и уверенного в себе животного. Для норботтен шпица не характерно проявление нервозности или робости.
Когда после Второй мировой войны резко упали цены на мех, пропал интерес и к норботтен шпицу. Порода практически перестала существовать: новых щенков не регистрировали в течение многих лет, поэтому Шведский клуб собаководства (SKK) объявил ее исчезнувшей. Однако всего через десять лет несколько соответствующих стандарту представителей породы были найдены в шведском регионе Северная Ботния. Их держали в качестве домашних питомцев и сторожевых собак на небольших фермах. Благодаря самоотверженной работе нескольких человек эта группа охотничьих шпицев старого типа была спасена.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Жизнерадостный / Независимые / Умные / Преданные / Уверенные
Основные факты
Требует большой физической активности
Хорошо поддается дрессировке
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