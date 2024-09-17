Норвежский бухунд
О норвежском бухунде
Смелые, энергичные и дружелюбные норвежские бухунды редко встречаются за пределами своей родины, но в Норвегии известны как превосходные компаньоны и как собаки, легко поддающиеся дрессировке. Бухунд — типичная шпицеобразная собака квадратного формата, чуть меньше средних размеров. Стоячие заостренные уши подчеркивают настороженный и серьезный вид собаки. Хвост плотно свернут в кольцо и закинут на спину.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Дружелюбные / Уверенные / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный / Решительные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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