Норвежский бухунд

Норвежские бухунды — замечательные компаньоны (ради чего их и разводят на родине), однако они обладают хорошей способностью к адаптации и легко дрессируются для выполнения других задач.
Norwegian Buhund adult black and white

О норвежском бухунде

Смелые, энергичные и дружелюбные норвежские бухунды редко встречаются за пределами своей родины, но в Норвегии известны как превосходные компаньоны и как собаки, легко поддающиеся дрессировке. Бухунд — типичная шпицеобразная собака квадратного формата, чуть меньше средних размеров. Стоячие заостренные уши подчеркивают настороженный и серьезный вид собаки. Хвост плотно свернут в кольцо и закинут на спину.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Норвегия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Дружелюбные / Уверенные / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный / Решительные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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