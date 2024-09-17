Норвежский бухунд

Смелые, энергичные и дружелюбные норвежские бухунды редко встречаются за пределами своей родины, но в Норвегии известны как превосходные компаньоны и как собаки, легко поддающиеся дрессировке. Бухунд — типичная шпицеобразная собака квадратного формата, чуть меньше средних размеров. Стоячие заостренные уши подчеркивают настороженный и серьезный вид собаки. Хвост плотно свернут в кольцо и закинут на спину.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)