Норвежский элкхунд серый

Серый норвежский элкхунд был выведен для выслеживания лосей, которых в Великобритании называют elk — именно таким образом собаки этой породы получили свое английское название.
Norwegian Elkhound adult black and white

О сером норвежском элкхунде

Серые норвежские элкхунды полны мужества и хладнокровия, которые необходимы для преследования крупных и мощных животных на охоте. Смелый, веселый и готовый защищать серый норвежский элкхунд — это преданная семейная собака.

Эта порода является одной из старейших в Европе. Считается, что элкхунды сопровождали викингов в морских походах. Эти собаки даже фигурируют в норвежском искусстве.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Норвегия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Уверенные / Живые

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице

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