Норвежский элкхунд серый

Серые норвежские элкхунды полны мужества и хладнокровия, которые необходимы для преследования крупных и мощных животных на охоте. Смелый, веселый и готовый защищать серый норвежский элкхунд — это преданная семейная собака.

Эта порода является одной из старейших в Европе. Считается, что элкхунды сопровождали викингов в морских походах. Эти собаки даже фигурируют в норвежском искусстве.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)