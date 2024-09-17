Норвежский элкхунд серый
Серый норвежский элкхунд был выведен для выслеживания лосей, которых в Великобритании называют elk — именно таким образом собаки этой породы получили свое английское название.
О сером норвежском элкхунде
Серые норвежские элкхунды полны мужества и хладнокровия, которые необходимы для преследования крупных и мощных животных на охоте. Смелый, веселый и готовый защищать серый норвежский элкхунд — это преданная семейная собака.
Эта порода является одной из старейших в Европе. Считается, что элкхунды сопровождали викингов в морских походах. Эти собаки даже фигурируют в норвежском искусстве.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Норвегия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Уверенные / Живые
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Уверенные / Живые
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
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