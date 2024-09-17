Норвежская гончая
О норвежской гончей
Норвежские гончие выведены для охоты на зайцев. Также их называют дункерами в честь Вильгельма Дункера, который определил характеристики породы в XIX веке. Это быстрые собаки с тонким чутьем. С ними легко поладить, они очень привязаны к своим владельцам. К сожалению, за пределами Норвегии порода встречается крайне редко.
Это выносливые собаки средних размеров с мощным, но не грузным телом. Норвежские гончие выделяются уникальным мраморным окрасом арлекин, который характерен и для некоторых других редких пород, например для босерона. Это рабочие собаки, которые отличаются большой энергией и жизненной силой и прекрасно проявляют себя на любой местности.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Дружелюбные / Спокойные / Жизнерадостный / Общительные / Уравновешенные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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