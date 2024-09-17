Новошотландский ретривер

Новошотландские ретриверы — сильные и умелые пловцы, прирожденные охотники на суше и в воде, готовые действовать в любую минуту. Страсть к подаче подстреленной дичи и игривость — важные составляющие их способности приманивать водоплавающую птицу.

Новошотландские ретриверы — пропорционально сложенные мускулистые собаки с относительно тяжелым костяком. При этом они очень подвижные, бдительные и решительные. У многих новошотландских ретриверов довольно грустный внешний вид, но когда им предстоит работать, они становятся очень сосредоточенными и воодушевленными.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)