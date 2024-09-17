Новошотландский ретривер
О новошотландском ретривере
Новошотландские ретриверы — сильные и умелые пловцы, прирожденные охотники на суше и в воде, готовые действовать в любую минуту. Страсть к подаче подстреленной дичи и игривость — важные составляющие их способности приманивать водоплавающую птицу.
Новошотландские ретриверы — пропорционально сложенные мускулистые собаки с относительно тяжелым костяком. При этом они очень подвижные, бдительные и решительные. У многих новошотландских ретриверов довольно грустный внешний вид, но когда им предстоит работать, они становятся очень сосредоточенными и воодушевленными.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Игривые / Умные / Жизнерадостный
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
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