Новошотландский ретривер

Новошотландские ретриверы — очень умные, восприимчивые и выносливые животные.
Nova Scotia Duck Tolling Retriever adult black and white

О новошотландском ретривере

Новошотландские ретриверы — сильные и умелые пловцы, прирожденные охотники на суше и в воде, готовые действовать в любую минуту. Страсть к подаче подстреленной дичи и игривость — важные составляющие их способности приманивать водоплавающую птицу.

Новошотландские ретриверы — пропорционально сложенные мускулистые собаки с относительно тяжелым костяком. При этом они очень подвижные, бдительные и решительные. У многих новошотландских ретриверов довольно грустный внешний вид, но когда им предстоит работать, они становятся очень сосредоточенными и воодушевленными.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

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Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-14 лет
Игривые / Умные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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