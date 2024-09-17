Старо-датский пойнтер

Самцов и самок старо-датских пойнтеров различить довольно легко: самцы отличаются мощным и крепким телосложением, а самки выглядят более легкими, более живыми и импульсивными.
Old Danish Pointing Dog adult black and white

О старо-датском пойнтере

Старо-датские пойнтеры отличаются спокойным и ровным характером. Они очень решительны и отважны. Это собаки средних размеров с прямоугольным корпусом и крепким телосложением.

Происхождение породы можно проследить примерно с 1710 года, когда некий Мортен Бак скрещивал цыганских собак с собаками местных фермеров до восьмого поколения. Так появилась чистокровная порода пегого бело-коричневого окраса под названием старо-датский пойнтер.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Решительные / Уверенные / Тихие / Преданные

Основные факты

Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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