Старо-датские пойнтеры отличаются спокойным и ровным характером. Они очень решительны и отважны. Это собаки средних размеров с прямоугольным корпусом и крепким телосложением.

Происхождение породы можно проследить примерно с 1710 года, когда некий Мортен Бак скрещивал цыганских собак с собаками местных фермеров до восьмого поколения. Так появилась чистокровная порода пегого бело-коричневого окраса под названием старо-датский пойнтер.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)