Старо-датский пойнтер
О старо-датском пойнтере
Старо-датские пойнтеры отличаются спокойным и ровным характером. Они очень решительны и отважны. Это собаки средних размеров с прямоугольным корпусом и крепким телосложением.
Происхождение породы можно проследить примерно с 1710 года, когда некий Мортен Бак скрещивал цыганских собак с собаками местных фермеров до восьмого поколения. Так появилась чистокровная порода пегого бело-коричневого окраса под названием старо-датский пойнтер.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Решительные / Уверенные / Тихие / Преданные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
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Здоровье на протяжении всей жизни
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