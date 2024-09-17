Староанглийская овчарка

Старо-английская овчарка — это, возможно, одна из самых узнаваемых пород не только в родной Великобритании, но и во всем мире. Старо-английские овчарки — сильные, выносливые и преданные собаки, которые отлично подойдут как для работы, так и в качестве семейного питомца.

Благодаря своей неусыпной бдительности и оберегающему характеру старо-английские овчарки замечательно справляются с ролью сторожевых и фермерских собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)