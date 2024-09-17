Староанглийская овчарка
Староанглийские овчарки — крепкие, мускулистые собаки с очень умным взглядом.
О старо-английской овчарке
Старо-английская овчарка — это, возможно, одна из самых узнаваемых пород не только в родной Великобритании, но и во всем мире. Старо-английские овчарки — сильные, выносливые и преданные собаки, которые отлично подойдут как для работы, так и в качестве семейного питомца.
Благодаря своей неусыпной бдительности и оберегающему характеру старо-английские овчарки замечательно справляются с ролью сторожевых и фермерских собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Уверенные / Преданные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Уравновешенные / Уверенные / Преданные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Требует большой физической активности
Требуется доступ к площадке на улице
Требует большой физической активности
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