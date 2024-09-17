Оттерхаунд

Оттерхаунды — кроткие, уравновешенные собаки, количество которых постепенно сокращается даже на родине, где они относятся к числу исчезающих местных пород.
Otterhound adult black and white

Об оттерхаунде

Это крупные собаки с крепким телосложением, величественной посадкой головы, прямыми конечностями и пружинистыми размашистыми движениями Существенные характеристики породы, помогающие собакам выполнять их основную работу, — широкие лапы и жесткая двухслойная шерсть.

Эти дружелюбные, ласковые и энергичные охотничьи собаки — превосходные компаньоны для людей, ведущих активный образ жизни. Представители этой породы используют в общении широкий спектр звуков.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Дружелюбные / Уравновешенные / Уверенные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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