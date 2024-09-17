Оттерхаунд
Об оттерхаунде
Это крупные собаки с крепким телосложением, величественной посадкой головы, прямыми конечностями и пружинистыми размашистыми движениями Существенные характеристики породы, помогающие собакам выполнять их основную работу, — широкие лапы и жесткая двухслойная шерсть.
Эти дружелюбные, ласковые и энергичные охотничьи собаки — превосходные компаньоны для людей, ведущих активный образ жизни. Представители этой породы используют в общении широкий спектр звуков.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Дружелюбные / Уравновешенные / Уверенные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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