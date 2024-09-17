Оттерхаунд

Это крупные собаки с крепким телосложением, величественной посадкой головы, прямыми конечностями и пружинистыми размашистыми движениями Существенные характеристики породы, помогающие собакам выполнять их основную работу, — широкие лапы и жесткая двухслойная шерсть.

Эти дружелюбные, ласковые и энергичные охотничьи собаки — превосходные компаньоны для людей, ведущих активный образ жизни. Представители этой породы используют в общении широкий спектр звуков.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)