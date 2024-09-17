Парсон рассел терьер

Любой, кто хорошо знаком с этими собаками, может подтвердить — это смелые, кроткие, выносливые и целеустремленные охотники, которые идеально подходят для охоты на норных животных.

О парсон рассел терьере

Эти активные и ловкие рабочие собаки демонстрируют потрясающую скорость и выносливость. Парсон рассел терьеры отличаются добротой и преданностью и отлично подходят на роль семейной собаки.

Несмотря на небольшие размеры, они обожают бегать на улице, поэтому содержание в квартире или доме без сада не подходит для собак этой породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Живые / Подвижный / Уравновешенные / Уверенные / Дружелюбные

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Требуется постоянный уход за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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