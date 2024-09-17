Парсон рассел терьер
Любой, кто хорошо знаком с этими собаками, может подтвердить — это смелые, кроткие, выносливые и целеустремленные охотники, которые идеально подходят для охоты на норных животных.
О парсон рассел терьере
Эти активные и ловкие рабочие собаки демонстрируют потрясающую скорость и выносливость. Парсон рассел терьеры отличаются добротой и преданностью и отлично подходят на роль семейной собаки.
Несмотря на небольшие размеры, они обожают бегать на улице, поэтому содержание в квартире или доме без сада не подходит для собак этой породы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Живые / Подвижный / Уравновешенные / Уверенные / Дружелюбные
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Живые / Подвижный / Уравновешенные / Уверенные / Дружелюбные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Требуется постоянный уход за шерстью
Требует большой физической активности
Требуется постоянный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей