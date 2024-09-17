Парсон рассел терьер

Эти активные и ловкие рабочие собаки демонстрируют потрясающую скорость и выносливость. Парсон рассел терьеры отличаются добротой и преданностью и отлично подходят на роль семейной собаки.

Несмотря на небольшие размеры, они обожают бегать на улице, поэтому содержание в квартире или доме без сада не подходит для собак этой породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)