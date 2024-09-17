Майорский мастиф
Первый в истории майорский мастиф был представлен на выставке в Барселоне в 1929 году и сразу завоевал приз.
О майорском мастифе
Несмотря на то, что майорские мастифы по природе мирные, в некоторых ситуациях они проявляют свою силу и отвагу. Они общительны с людьми, преданны и ласковы по отношению к своему владельцу.
Майорские мастифы — отличные сторожевые и охранные собаки, уверенные и надежные в спокойном состоянии и с пронзительным взглядом, когда настороже.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Уверенные / Независимые / Тихие / Уравновешенные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Уверенные / Независимые / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо ладит с людьми
Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо ладит с людьми
Здоровое начало жизни
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