Майорский мастиф

Первый в истории майорский мастиф был представлен на выставке в Барселоне в 1929 году и сразу завоевал приз.

О майорском мастифе

Несмотря на то, что майорские мастифы по природе мирные, в некоторых ситуациях они проявляют свою силу и отвагу. Они общительны с людьми, преданны и ласковы по отношению к своему владельцу.

Майорские мастифы — отличные сторожевые и охранные собаки, уверенные и надежные в спокойном состоянии и с пронзительным взглядом, когда настороже.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Настороженные / Уверенные / Независимые / Тихие / Уравновешенные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо ладит с людьми
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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