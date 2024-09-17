Майорский мастиф

Несмотря на то, что майорские мастифы по природе мирные, в некоторых ситуациях они проявляют свою силу и отвагу. Они общительны с людьми, преданны и ласковы по отношению к своему владельцу.

Майорские мастифы — отличные сторожевые и охранные собаки, уверенные и надежные в спокойном состоянии и с пронзительным взглядом, когда настороже.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)