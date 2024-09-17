Малый вандейский бассет гриффон

Этих собак используют для охоты на территориях средней площади, особенно для охоты на кроликов, хотя они умело работают и с другой дичью.

Малые вандейские бассет гриффоны — это смелые и полные энтузиазма охотники, которые с воодушевлением готовы пробираться сквозь колючие кустарники и заросли. Хотя эти небольшие собаки имеют спокойный характер, они выполняют команды усердно и с энтузиазмом.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)