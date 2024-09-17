Малый вандейский бассет гриффон

Собаки этой энергичной охотничьей породы — настоящие демоны на охоте и ангелы в домашнем кругу. Они нуждаются в дрессировке с самого раннего возраста.
Petit Basset Griffon Vendeen adult black and white

О малом вандейском бассет гриффоне

Этих собак используют для охоты на территориях средней площади, особенно для охоты на кроликов, хотя они умело работают и с другой дичью.

Малые вандейские бассет гриффоны — это смелые и полные энтузиазма охотники, которые с воодушевлением готовы пробираться сквозь колючие кустарники и заросли. Хотя эти небольшие собаки имеют спокойный характер, они выполняют команды усердно и с энтузиазмом.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Полные энтузиазма / Спокойные / Решительные

Основные факты

Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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