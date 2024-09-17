Малый вандейский бассет гриффон
О малом вандейском бассет гриффоне
Этих собак используют для охоты на территориях средней площади, особенно для охоты на кроликов, хотя они умело работают и с другой дичью.
Малые вандейские бассет гриффоны — это смелые и полные энтузиазма охотники, которые с воодушевлением готовы пробираться сквозь колючие кустарники и заросли. Хотя эти небольшие собаки имеют спокойный характер, они выполняют команды усердно и с энтузиазмом.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Полные энтузиазма / Спокойные / Решительные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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