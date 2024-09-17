Пти брабансон

Поскольку эти собаки очень чувствительны, они плохо реагируют на жесткую дрессировку и часто могут капризничать, если чем-либо недовольны.

Они отличные собаки-компаньоны и очень привязаны к своим владельцам. Несмотря на маленький рост представителям этой породы требуются ежедневные физические нагрузки в умеренном количестве. Некоторые черты, похожие на черты терьеров, делают пти брабансонов очень авантюрными собаками, которые любят исследовать окружающую обстановку. Собакам этой породы рекомендуется предоставлять доступ в большой огороженный сад.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)