Пти брабансон
О пти брабансоне
Поскольку эти собаки очень чувствительны, они плохо реагируют на жесткую дрессировку и часто могут капризничать, если чем-либо недовольны.
Они отличные собаки-компаньоны и очень привязаны к своим владельцам. Несмотря на маленький рост представителям этой породы требуются ежедневные физические нагрузки в умеренном количестве. Некоторые черты, похожие на черты терьеров, делают пти брабансонов очень авантюрными собаками, которые любят исследовать окружающую обстановку. Собакам этой породы рекомендуется предоставлять доступ в большой огороженный сад.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Умные / Преданные / Тихие / Чувствительные / Решительные
Основные факты
Отличная собака для семьи
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