Эти собаки средних размеров и благородного внешнего вида сочетают в себе силу и изящность. Фараоновы собаки способны бегать в очень быстром темпе. Они очень бдительны. Это прекрасные гончие, которые охотятся, полагаясь как на обоняние, так и на зрение, а на небольших расстояниях также используют слух.

Фараонова собака — очень игривая, умная и ласковая порода, которая хорошо ладит со всеми членами семьи, включая детей и других домашних животных. Из-за своего дружелюбного характера эти собаки не очень хорошо подходят на роль сторожевых, но могут подавать голос, когда что-то вызывает у них подозрение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)