Фараонова собака
О фараоновой собаке
Эти собаки средних размеров и благородного внешнего вида сочетают в себе силу и изящность. Фараоновы собаки способны бегать в очень быстром темпе. Они очень бдительны. Это прекрасные гончие, которые охотятся, полагаясь как на обоняние, так и на зрение, а на небольших расстояниях также используют слух.
Фараонова собака — очень игривая, умная и ласковая порода, которая хорошо ладит со всеми членами семьи, включая детей и других домашних животных. Из-за своего дружелюбного характера эти собаки не очень хорошо подходят на роль сторожевых, но могут подавать голос, когда что-то вызывает у них подозрение.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Независимые / Умные / Общительные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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