Пикардийская овчарка
О пикардийской овчарке
Пикардийские овчарки (другое название — бергер пикард) — это выносливые и мускулистые, но элегантные собаки средних размеров, полные энергии. Собаки этой породы, похожей на терьеров, отличаются умным взглядом, активностью и бдительностью. Первые пикардийские овчарки были выставлены в одном классе с босеронами и бриарами в 1863 году. По некоторым данным, пикардийские овчарки были выделены в отдельную породу в 1898 году. В то время эти собаки были строго трехцветными, с рыжеватыми отметинами.
Прототип породы — пес Тамбур, принадлежавший Эмилю Бедуту. В настоящее время пикардийские овчарки чаще всего используются в качестве сторожевых собак и собак-компаньонов, и, похоже, сами собаки вполне довольны выполнением этих функций. Любители породы хвалят их за доброту, верность, ум и душевное спокойствие, которым они щедро делятся с владельцем. Эти собаки славятся исключительно крепким телосложением и уравновешенным характером.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Настороженные / Живые / Умные / Преданные / Тихие / Решительные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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