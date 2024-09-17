Пикардийская овчарка

Пикардийские овчарки (другое название — бергер пикард) — это выносливые и мускулистые, но элегантные собаки средних размеров, полные энергии. Собаки этой породы, похожей на терьеров, отличаются умным взглядом, активностью и бдительностью. Первые пикардийские овчарки были выставлены в одном классе с босеронами и бриарами в 1863 году. По некоторым данным, пикардийские овчарки были выделены в отдельную породу в 1898 году. В то время эти собаки были строго трехцветными, с рыжеватыми отметинами.

Прототип породы — пес Тамбур, принадлежавший Эмилю Бедуту. В настоящее время пикардийские овчарки чаще всего используются в качестве сторожевых собак и собак-компаньонов, и, похоже, сами собаки вполне довольны выполнением этих функций. Любители породы хвалят их за доброту, верность, ум и душевное спокойствие, которым они щедро делятся с владельцем. Эти собаки славятся исключительно крепким телосложением и уравновешенным характером.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)