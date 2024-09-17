Внушительные, но не агрессивные, поденко канарио — смелые и подвижные собаки, которые могут активно работать весь день, не проявляя ни малейших признаков усталости. Они всей душой преданы своему владельцу.

Благодаря великолепным нюху и слуху они способны находить кроликов на дне природных расщелин, в трещинах стен или в груде камней на краях вспаханных полей. Сохранение этих собак как породы безусловно связано с их охотничьим даром, который сделал их незаменимыми.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)