Поденко канарио

Поденко канарио используются для охоты на кроликов и отлично адаптируются к неровному рельефу местности, используя в работе нюх, зрение и слух.
Canarian Warren Hound - Podenco Canario adult black and white

О поденко канарио

Внушительные, но не агрессивные, поденко канарио — смелые и подвижные собаки, которые могут активно работать весь день, не проявляя ни малейших признаков усталости. Они всей душой преданы своему владельцу.

Благодаря великолепным нюху и слуху они способны находить кроликов на дне природных расщелин, в трещинах стен или в груде камней на краях вспаханных полей. Сохранение этих собак как породы безусловно связано с их охотничьим даром, который сделал их незаменимыми.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Уверенные / Полные энтузиазма / Преданные / Сдержанные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требуется владелец с некоторым опытом
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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