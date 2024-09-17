Поденко канарио
О поденко канарио
Внушительные, но не агрессивные, поденко канарио — смелые и подвижные собаки, которые могут активно работать весь день, не проявляя ни малейших признаков усталости. Они всей душой преданы своему владельцу.
Благодаря великолепным нюху и слуху они способны находить кроликов на дне природных расщелин, в трещинах стен или в груде камней на краях вспаханных полей. Сохранение этих собак как породы безусловно связано с их охотничьим даром, который сделал их незаменимыми.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Уверенные / Полные энтузиазма / Преданные / Сдержанные
Основные факты
Требуется владелец с некоторым опытом
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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