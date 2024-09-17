На родине, во Франции, пойтевины ценятся достаточно высоко и используются для охоты в больших стаях. Пойтевины — прирожденные атлеты с мощными мышцами, демонстрирующие высокое мастерство во время охоты на кабанов, оленей и косуль. Эти превосходные охотники всегда готовы усердно работать. Пойтевины одинаково эффективно проявляют себя на суше и в воде и ценятся многими как самые красивые гончие, предназначенные для работы в стае.

У пойтевинов один из самых длинных послужных списков среди собак, работающих в охотничьих стаях. Контролируемое разведение породы началось в XIX веке, а основателями породы стали потомки знаменитых королевских белых собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)