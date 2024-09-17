Польский огар
О польском огаре
Польские огары — мощные собаки, обладающие необычайно острым чутьем и большой настойчивостью, что очень ценится польскими охотниками. На охоте собаки подают глубокий, мелодичный голос, поддерживая связь с охотниками. Эта замечательная охотничья собака превосходно справляется и с ролью компаньона: она нетребовательна в уходе, предана семье и недоверчива к незнакомым людям.
В прошлом польских огаров использовали преимущественно для охоты на зайцев, лис, косуль, кабанов, а также для вспугивания диких уток, спрятавшихся в камышах. Поскольку в настоящее время охота на зайцев с собаками запрещена почти на всей территории Польши, польских огаров используют только для охоты на кабанов и лис.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 13-14 лет
Привязчивые / Кроткие / Преданные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется интенсивная дрессировка
Требует минимального ухода за шерстью
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Здоровье на протяжении всей жизни
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