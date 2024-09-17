Польский огар

Польские огары — мощные собаки, обладающие необычайно острым чутьем и большой настойчивостью, что очень ценится польскими охотниками. На охоте собаки подают глубокий, мелодичный голос, поддерживая связь с охотниками. Эта замечательная охотничья собака превосходно справляется и с ролью компаньона: она нетребовательна в уходе, предана семье и недоверчива к незнакомым людям.

В прошлом польских огаров использовали преимущественно для охоты на зайцев, лис, косуль, кабанов, а также для вспугивания диких уток, спрятавшихся в камышах. Поскольку в настоящее время охота на зайцев с собаками запрещена почти на всей территории Польши, польских огаров используют только для охоты на кабанов и лис.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)