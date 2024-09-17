Польская низинная овчарка — это уверенная в себе служебная собака, которая может быть как пастушьей или сторожевой собакой, так и компаньоном для всей семьи.

Собак этой породы высоко ценят на родине за рабочие качества. Эти овчарки с веселым нравом — одна из старейших пород Польши, поскольку ее представители работали на польских полях и фермах еще в XIII веке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)