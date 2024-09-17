Польская низинная овчарка

Польские низинные овчарки — это сильные, компактные собаки с хорошо развитой мускулатурой и длинной, густой шерстью.
Polish Lowland Sheepdog adult black and white

О польской низинной овчарке

Польская низинная овчарка — это уверенная в себе служебная собака, которая может быть как пастушьей или сторожевой собакой, так и компаньоном для всей семьи.

Собак этой породы высоко ценят на родине за рабочие качества. Эти овчарки с веселым нравом — одна из старейших пород Польши, поскольку ее представители работали на польских полях и фермах еще в XIII веке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Польша
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Настороженные / Подвижный / Умные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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