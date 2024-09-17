Польская низинная овчарка
Польские низинные овчарки — это сильные, компактные собаки с хорошо развитой мускулатурой и длинной, густой шерстью.
О польской низинной овчарке
Польская низинная овчарка — это уверенная в себе служебная собака, которая может быть как пастушьей или сторожевой собакой, так и компаньоном для всей семьи.
Собак этой породы высоко ценят на родине за рабочие качества. Эти овчарки с веселым нравом — одна из старейших пород Польши, поскольку ее представители работали на польских полях и фермах еще в XIII веке.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Польша
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Настороженные / Подвижный / Умные / Жизнерадостный
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Настороженные / Подвижный / Умные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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