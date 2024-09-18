Спаниель Понтодемэ

Отличительной чертой этой породы является кудрявая шерсть. К сожалению, эта порода встречается довольно редко, как и один из предков этих собак, ирландский водный спаниель. В последнее время эта порода находится на грани исчезновения.

Кроткий нрав, привязчивость и терпеливость к детям и другим животным, а также охотничьи навыки сделали этих собак популярными в качестве ласковых и игривых семейных питомцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)