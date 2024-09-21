Давайте поговорим о пуделях
Эта резвая походка, царственная манера поведения, эти завидные прически. Пуделей можно принять за супермоделей из мира собак, однако эта старинная порода скрывает в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Выведенные когда-то для охоты на водоплавающих птиц, чрезвычайно умные, они прирожденные спортсмены и по своей природе ориентированы на выполнение задач. Будь то карликовая, той или средняя разновидность породы, эти умнейшие собаки отлично поддаются дрессировке, преуспевают в ряде спортивных дисциплин, что делает их прекрасными компаньонами и членами семьи.
Официальное название: Пудель
Другие названия: Каниш (Франция)
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге5 out of 5
Активность линьки1 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|33 - 43 cm
|33 - 43 cm
|Вес
|Вес
|11 - 12 kg
|10 - 11 kg
|Взрослый возраст
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|От 10 до 16 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с пуделем
Все, что нужно знать о породе
Сообразительные, атлетичные, обладающие естественной благородной элегантностью, пудели — это жизнерадостные собаки, которые встречаются в трех размерах: той, карликовом и среднем.
Первоначально используемые европейскими охотниками для поиска подстреленной дичи в ручьях и озерах, пудели очень бдительные, целеустремленные и стремятся угодить. Английское название породы происходит от немецкого слова, обозначающего «плескание в воде», а французское название — каниш — производное от cane, или «утка», так что неудивительно, что эти собаки — отличные прыгуны и пловцы.
Неправильное представление об их нраве обычно связано с их уникальными стрижками или стилем груминга, который когда-то имел практическую цель: сохранять жизненно важные части тела в тепле при помощи более длинной шерсти, в то время как выстриженные области должны были облегчить движение в воде. Конечно, этот привлекательный внешний вид имеет в том числе эстетическое назначение, поскольку эта порода веками была любимым компаньоном людей, ориентированных на моду. До сих пор она является постоянным участником (нередко победителем) выставок.
Эти животные умеют подстраиваться под людей, поскольку очень тонко чувствуют своих владельцев. Это в сочетании с их значительным запасом энергии означает, что им очень полезны внимание, а также дрессировка. С помощью методичной дрессировки, а также регулярных физических упражнений вы поможете питомцу стать отличным компаньоном, научить его правильно вести себя рядом с другими животными и людьми.
Два факта о пуделях
1. Происхождение
Хотя пудели прочно ассоциируются с Францией, впервые на территории Европы их начали разводить в Германии для охоты на птиц. Однако на самом деле история происхождения этой породы может оказаться гораздо длиннее: изображения их предполагаемых предков, помогающих своим владельцам выполнять самые разные задачи, были обнаружены на древнеримских и древнеегипетских артефактах.
2. Длительный сон
Этим ярким, умным, атлетичным питомцам не хватит короткого сна для восстановления сил. Они очень любят спать: щенки пуделя отдыхают около 15 часов в день, а взрослые — по 12-13 часов в день. Так что не удивляйтесь, если ваш пудель часто ложится подремать: такая красота требует отдыха!
История породы
Теории о происхождении пуделя включают переселение его предков в Европу из азиатских степей с германскими племенами или с североафриканскими берберами, пришедшими в Европу с мавританским вторжением в VIII веке. Как бы то ни было, эту породу мы знаем уже очень давно.
Она была выведена в Германии для охоты на птиц, поиска добычи в воде более четырех столетий назад, а само название породы происходит от немецкого слова pudel или pudelin, что означает «плескаться в воде». Благодаря обучаемости, атлетическим способностям, пропорциональному телосложению представители породы быстро стали востребованными.
Эти собаки были настолько популярны, что для различных целей заводчики начали выводить более миниатюрные версии: карликовую, а затем и той. Французы использовали средних пуделей для охоты, меньшего размера — для поиска трюфелей, а той были компаньонами представителей высших слоев общества.
В 1874 году Английский клуб собаководства зарегистрировал своего первого пуделя, а вскоре после этого Американский клуб собаководства зарегистрировал их в 1886 году. Однако за океаном порода не обрела успеха до самого конца Второй мировой войны, достигнув вершины популярности в 1950-х и став любимицей страны на два десятилетия.
Хотя порода берет свое начало в Германии, она считается квинтэссенцией французского шика, поэтому регулярно побеждает на соревнованиях по всему миру.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики пуделей
1.Голова
2.Морда
3.Корпус
4.Хвост
5.Шерсть
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье пуделя: интересные факты о вашей собаке
Волнение или что-то большее?
По своей природе это атлетичные, активные собаки, поэтому владельцы обычно не удивляются, когда они начинают бегать взад-вперед или кругами. Однако, если бег кажется скорее нервным, чем возбужденным, это может означать, что у них припадок. Существует много потенциальных причин припадков, поэтому быстрая поездка в ветеринарную клинику, как только вы заметите что-то необычное, поможет выявить проблему на начальном этапе.
Обратите внимание на признаки дисплазии тазобедренного сустава
У пуделей нередко развивается наследственная дисплазия тазобедренного сустава. При этом заболевании бедренная кость частично выскальзывает из тазобедренного сустава из-за его неправильного развития. Потенциальные признаки включают снижение подвижности, скачущую, «кроличью» походку, нежелание бегать, прыгать, подниматься по лестнице.
Если дисплазии тазобедренного сустава не уделить должного внимания, в конечном итоге она может перерасти в хромоту и артрит. Хорошая новость заключается в том, что регулярные осмотры у специалиста с проведением рентгенологического исследования помогут выявить отклонение на ранней стадии, а вы сможете обеспечить питомцу наилучший уход.
Будьте внимательны к проблемам с глазами
Еще одно заболевание, которому подвержены представители породы, особенно карликовые и той, — это прогрессирующая атрофия сетчатки (ПАС). ПАС охватывает ряд глазных заболеваний, которые могут привести к постепенному ухудшению состояния сетчатки. Ранним проявлением ПАС является ночная слепота, которая иногда может перерастать в дневную. Вы можете попросить ветеринарного врача провести ДНК-анализ крови на ПАС, который выявляет потенциальные риски.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для карликового пуделя нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для регулярного мочеиспускания у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков карликового пуделя потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя поддержанию баланса микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров
Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), аминокислотами, витаминами группы В.
Взрослые животные подвержены заболеваниям полости рта, в частности, отложению зубного налета и камня. Поэтому зубам карликового пуделя следует уделять внимание. Формула корма содержит хелаторы кальция, которые уменьшают образование зубного камня, а форма и текстура гранул стимулирует разгрызание, помогая поддерживать ежедневную гигиену полости рта. Мелкие собаки отличаются привередливостью в выборе пищи. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Кроме того, мелкие породы склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки, высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула животных, живущих в основном в помещении. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, пониженное содержание калорий, включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, помогают поддерживать здоровый вес. Важно избегать кормления собаки пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта
После 7 лет у питомцев появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. Кроме того, у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Что касается дрессировки, то пудели уверенно опережают своих собратьев. Острый интеллект, атлетичное сложение и глубокое желание угодить владельцу позволяют этим собакам быстро обучаться.
Кроме того, социализация и дрессировка с раннего возраста помогают им направить свой обильный запас энергии и обуздать любую предрасположенность к собственничеству. Поскольку они очень отзывчивы, дрессировка с поощрением лакомствами или любимыми игрушками становится отличным подходом к их обучению. Они любят находиться среди людей и нуждаются в достаточном уровне физической активности. Поведение пуделя, оставленного в одиночестве на длительное время, может становиться разрушительным. Помните, занятая собака — это процветающая собака!
Порода не склонна к линьке, шерсть у нее густая, курчавая, жесткая — она легко поддается укладке. Тем не менее потенциальные владельцы должны знать, что груминг — это серьезное обязательство, которое многие предпочитают делегировать профессионалам. А поскольку груминг пуделей нужно проводить каждые три–шесть недель, это может привести к значительным расходам. Некоторые владельцы выбирают более простую в уходе короткую стрижку, но даже она требует регулярного расчесывания, так как шерсть может быстро спутаться.
В результате, поскольку шерсть в основном не линяет, они являются хорошим выбором для людей, страдающих аллергией!
У них превосходные атлетические способности, а в сочетании с высокой энергичностью это позволяет им демонстрировать ловкость. Таким образом, для поддержания физического здоровья им требуются регулярные умеренные физические нагрузки. Рекомендуется заниматься с собакой физическими упражнениями от одного до трех часов в день. Поскольку они получают большую пользу от занятий, долгие прогулки, пробежки, аппортирование и плавание — это лишь несколько отличных способов помочь пуделям направить свою энергию.
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Все о пуделях
Хотя считается, что пудели лают в меру часто, они никогда не делают этого без причины. Побудить их к этому может длительное одиночество, прохожие, воодушевление и т. д. Но эти собаки отлично поддаются полноценной дрессировке в раннем возрасте, поэтому научить их подавлять лай возможно.
Одним словом, да. С одной стороны, характер пуделей независимый — они любят проводить время активно, но в то же время не откажутся уютно устроиться рядом с владельцем в конце дня.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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