Португальская средняя кроличья собака

Три размерные группы, два типа текстуры шерсти, целая палитра окрасов. Владельцы собак этой породы могут всегда быть уверены в их неиссякаемой энергии и высоком интеллекте.
Portuguese Warren Hound - Portuguese Podengo adult black and white

О португальской средней кроличьей собаке

Португальская средняя кроличья собака — это пропорционально сложенная собака средних размеров с развитыми мышцами и крепким костяком. Эти веселые собаки никогда не сидят на месте, они неприхотливы и выносливы.

Их разводят для работы на местности любого типа, а также они отлично зарекомендовали себя как сторожевые собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Умные / Настороженные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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