Португальская средняя кроличья собака
Три размерные группы, два типа текстуры шерсти, целая палитра окрасов. Владельцы собак этой породы могут всегда быть уверены в их неиссякаемой энергии и высоком интеллекте.
О португальской средней кроличьей собаке
Португальская средняя кроличья собака — это пропорционально сложенная собака средних размеров с развитыми мышцами и крепким костяком. Эти веселые собаки никогда не сидят на месте, они неприхотливы и выносливы.
Их разводят для работы на местности любого типа, а также они отлично зарекомендовали себя как сторожевые собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Португалия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Умные / Настороженные
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Умные / Настороженные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Отличная собака для семьи
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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