Португальская средняя кроличья собака — это пропорционально сложенная собака средних размеров с развитыми мышцами и крепким костяком. Эти веселые собаки никогда не сидят на месте, они неприхотливы и выносливы.

Их разводят для работы на местности любого типа, а также они отлично зарекомендовали себя как сторожевые собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)