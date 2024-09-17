Посавская гончая, выведенная в долине реки Савы, является старой породой гончих и происходит от типа «иллирийская красно-пегая гончая». Посавская гончая очень послушна, привязана к владельцу и добродушна. Это достаточно живые собаки, которые любят охотиться.

Это очень выносливые гончие, которые специализируются на выслеживании зайцев и лис (в полазе), хотя их также можно использовать для работы по кровяному следу. Крепкое телосложение позволяет им без труда пробираться сквозь густые кустарники в бассейне реки Савы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)