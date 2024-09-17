Посавская гончая
О посавской гончей
Посавская гончая, выведенная в долине реки Савы, является старой породой гончих и происходит от типа «иллирийская красно-пегая гончая». Посавская гончая очень послушна, привязана к владельцу и добродушна. Это достаточно живые собаки, которые любят охотиться.
Это очень выносливые гончие, которые специализируются на выслеживании зайцев и лис (в полазе), хотя их также можно использовать для работы по кровяному следу. Крепкое телосложение позволяет им без труда пробираться сквозь густые кустарники в бассейне реки Савы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Спокойные / Кроткие / Уравновешенные / Послушный
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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