Посавская гончая

Несмотря на то, что точное происхождение породы теряется во времени, посавские гончие считаются представителями древней хорватской породы, о чем свидетельствуют фрески конца XV века.
Posavatz Hound adult black and white

О посавской гончей

Посавская гончая, выведенная в долине реки Савы, является старой породой гончих и происходит от типа «иллирийская красно-пегая гончая». Посавская гончая очень послушна, привязана к владельцу и добродушна. Это достаточно живые собаки, которые любят охотиться.

Это очень выносливые гончие, которые специализируются на выслеживании зайцев и лис (в полазе), хотя их также можно использовать для работы по кровяному следу. Крепкое телосложение позволяет им без труда пробираться сквозь густые кустарники в бассейне реки Савы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

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Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Спокойные / Кроткие / Уравновешенные / Послушный

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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