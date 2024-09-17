Пули

На родине пули использовали в качестве пастушьих собак, а в наши дни они пользуются репутацией привязчивых и преданных собак-компаньонов.
Puli adult black and white

О пули

Собаки породы пули отличаются характерным внешним видом. Плотная, густая витая шерсть помогает им переносить суровые венгерские зимы.

Пули выведены для тесного взаимодействия с людьми, поэтому обладают преданным и общительным нравом, легко поддаются обучению. Благодаря дружелюбному характеру они хорошо ладят с другими домашними животными и с детьми.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Живые / Дружелюбные / Привязчивые / Настороженные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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