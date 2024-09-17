Пули
На родине пули использовали в качестве пастушьих собак, а в наши дни они пользуются репутацией привязчивых и преданных собак-компаньонов.
О пули
Собаки породы пули отличаются характерным внешним видом. Плотная, густая витая шерсть помогает им переносить суровые венгерские зимы.
Пули выведены для тесного взаимодействия с людьми, поэтому обладают преданным и общительным нравом, легко поддаются обучению. Благодаря дружелюбному характеру они хорошо ладят с другими домашними животными и с детьми.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Венгрия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Живые / Дружелюбные / Привязчивые / Настороженные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Живые / Дружелюбные / Привязчивые / Настороженные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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