Пуми — жизнерадостные пастушьи собаки, похожие на терьеров. Это отличные семейные собаки, которые легко адаптируются к содержанию в помещении, хотя им требуются значительные физические нагрузки.

лагодаря своим качествам они идеально подходят в качестве как компаньонов, так и спортивных собак. Это подвижные, смелые и умные собаки с большим запасом энергии, которую они всегда готовы потратить на веселье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)