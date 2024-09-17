Пуми

Пуми отличаются великолепным обонянием и зарекомендовали себя как успешные крысоловы. Кроме того, их используют для того, чтобы пасти крупный скот.
Pumi adult black and white

О пуми

Пуми — жизнерадостные пастушьи собаки, похожие на терьеров. Это отличные семейные собаки, которые легко адаптируются к содержанию в помещении, хотя им требуются значительные физические нагрузки.

лагодаря своим качествам они идеально подходят в качестве как компаньонов, так и спортивных собак. Это подвижные, смелые и умные собаки с большим запасом энергии, которую они всегда готовы потратить на веселье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Дружелюбные / Преданные / Общительные

Основные факты

Отличная собака для семьи
Требуется постоянный уход за шерстью
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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