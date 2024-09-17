Пуми
О пуми
Пуми — жизнерадостные пастушьи собаки, похожие на терьеров. Это отличные семейные собаки, которые легко адаптируются к содержанию в помещении, хотя им требуются значительные физические нагрузки.
лагодаря своим качествам они идеально подходят в качестве как компаньонов, так и спортивных собак. Это подвижные, смелые и умные собаки с большим запасом энергии, которую они всегда готовы потратить на веселье.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Дружелюбные / Преданные / Общительные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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