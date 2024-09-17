Пиренейский мастиф
О пиренейском мастифе
Пиренейские мастифы идеально подходят для охраны построек в сельской местности и защиты людей. Эти легко обучаемые собаки дружелюбны, спокойны, благородны и очень умны.
Для посторонних это храбрые и свирепые собаки, которые стоят на своем, что бы ни случилось; для других собак — добродушное животное, которое полностью осознает свою силу. Пиренейские мастифы — настоящие бойцы, если это необходимо. Они используют все свои породные навыки, которые приобрели за столетия борьбы с волками. Голос у них глубокий и низкий, выражение бдительное.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Спокойные / Кроткие / Независимые / Тихие / Уравновешенные / Общительные / Жизнерадостный / Уверенные / Оберегающие
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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