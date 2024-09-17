Пиренейский мастиф

Пиренейские мастифы идеально подходят для охраны построек в сельской местности и защиты людей. Эти легко обучаемые собаки дружелюбны, спокойны, благородны и очень умны.

Для посторонних это храбрые и свирепые собаки, которые стоят на своем, что бы ни случилось; для других собак — добродушное животное, которое полностью осознает свою силу. Пиренейские мастифы — настоящие бойцы, если это необходимо. Они используют все свои породные навыки, которые приобрели за столетия борьбы с волками. Голос у них глубокий и низкий, выражение бдительное.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)