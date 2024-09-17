Пиренейский мастиф

Происхождение породы точно неизвестно, но многие считают, что пиренейские мастифы произошли от молосских собак, привезенных финикийцами в Испанию из Шумер и Ассирии более 3 000 лет назад.
Pyrenean Mastiff adult standing black and white

О пиренейском мастифе

Пиренейские мастифы идеально подходят для охраны построек в сельской местности и защиты людей. Эти легко обучаемые собаки дружелюбны, спокойны, благородны и очень умны.

Для посторонних это храбрые и свирепые собаки, которые стоят на своем, что бы ни случилось; для других собак — добродушное животное, которое полностью осознает свою силу. Пиренейские мастифы — настоящие бойцы, если это необходимо. Они используют все свои породные навыки, которые приобрели за столетия борьбы с волками. Голос у них глубокий и низкий, выражение бдительное.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Спокойные / Кроткие / Независимые / Тихие / Уравновешенные / Общительные / Жизнерадостный / Уверенные / Оберегающие

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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