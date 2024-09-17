Пиренейская длинношерстная овчарка
О пиренейской длинношерстной овчарке
Существует много разновидностей этой породы, но, хотя размеры и шерсть собак могут значительно различаться, их характер и поведение всегда сходны. Первый стандарт породы был опубликован между 1921 и 1925 годами, и с тех пор он практически не изменился.
Жесткая густая шерсть может свиваться в шнуры, а иногда на шерсти образуются колтуны, которые заходят друг на друга на крупе и бедрах, подобно черепице. Шнуры могут быть даже на груди и передней стороне сгибов передних конечностей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 15-17 лет
Умеет за себя постоять / Живые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
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