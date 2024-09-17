Пиренейская длинношерстная овчарка

Существует много разновидностей этой породы, но, хотя размеры и шерсть собак могут значительно различаться, их характер и поведение всегда сходны. Первый стандарт породы был опубликован между 1921 и 1925 годами, и с тех пор он практически не изменился.

Жесткая густая шерсть может свиваться в шнуры, а иногда на шерсти образуются колтуны, которые заходят друг на друга на крупе и бедрах, подобно черепице. Шнуры могут быть даже на груди и передней стороне сгибов передних конечностей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)