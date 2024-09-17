Рафейру ду Алентежу

Существует множество качеств, которые делают эту породу особенной. Если получше приглядеться, то можно заметить, что розовая кожа этих собак покрыта черными пятнами.
Rafeiro do Alentejo adult black and white

О рафейру ду Алентежу

Эти очень крупные, сильные собаки отличаются выносливостью и сдержанностью. С виду они плотные, с вытянутым корпусом.

Представители этой породы, также известные как португальские мастифы, — выдающиеся сторожевые собаки, которые очень хорошо подходят для охраны скота, особенно в ночное время. В дневное время они менее бдительны, но все равно будут угрозой для непрошенных гостей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Независимые / Тихие / Уравновешенные / Общительные / Уверенные / Спокойные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Необходима дрессировка на послушание
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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