Рафейру ду Алентежу

Эти очень крупные, сильные собаки отличаются выносливостью и сдержанностью. С виду они плотные, с вытянутым корпусом.

Представители этой породы, также известные как португальские мастифы, — выдающиеся сторожевые собаки, которые очень хорошо подходят для охраны скота, особенно в ночное время. В дневное время они менее бдительны, но все равно будут угрозой для непрошенных гостей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)