Рафейру ду Алентежу
О рафейру ду Алентежу
Эти очень крупные, сильные собаки отличаются выносливостью и сдержанностью. С виду они плотные, с вытянутым корпусом.
Представители этой породы, также известные как португальские мастифы, — выдающиеся сторожевые собаки, которые очень хорошо подходят для охраны скота, особенно в ночное время. В дневное время они менее бдительны, но все равно будут угрозой для непрошенных гостей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Независимые / Тихие / Уравновешенные / Общительные / Уверенные / Спокойные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Необходима дрессировка на послушание
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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