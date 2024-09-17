Румынская карпатская овчарка

Представители этой достаточно крупной, но не тяжеловесной породы подвижны и, как правило, энергичны. Этих собак используют для охраны стад на протяжении многих столетий. Они также ценятся как сторожевые собаки. Эти смелые прирожденные охранники инстинктивно и безусловно привязаны к своему стаду и пастуху.

Это благородные, спокойные, уравновешенные собаки. Внешне собаки этой породы описываются как имеющие прямоугольный корпус. Самцов несложно отличить от самок: самцы выше и сильнее.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)