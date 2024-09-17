Румынская карпатская овчарка

Разновидности румынских овчарок существуют уже много веков, но до недавнего времени они не были официально признаны как порода. Генеральная Ассамблея FCI утвердила стандарт этой породы в Буэнос-Айресе (Аргентина) в 2005 году.
Romanian Carpathian Shepherd Dog adult black and white

О румынской карпатской овчарке

Представители этой достаточно крупной, но не тяжеловесной породы подвижны и, как правило, энергичны. Этих собак используют для охраны стад на протяжении многих столетий. Они также ценятся как сторожевые собаки. Эти смелые прирожденные охранники инстинктивно и безусловно привязаны к своему стаду и пастуху.

Это благородные, спокойные, уравновешенные собаки. Внешне собаки этой породы описываются как имеющие прямоугольный корпус. Самцов несложно отличить от самок: самцы выше и сильнее.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Румыния
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Кроткие / Умные / Преданные / Уверенные / Спокойные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуются большие физические нагрузки
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Здоровье на протяжении всей жизни

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