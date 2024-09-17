Румынская карпатская овчарка
О румынской карпатской овчарке
Представители этой достаточно крупной, но не тяжеловесной породы подвижны и, как правило, энергичны. Этих собак используют для охраны стад на протяжении многих столетий. Они также ценятся как сторожевые собаки. Эти смелые прирожденные охранники инстинктивно и безусловно привязаны к своему стаду и пастуху.
Это благородные, спокойные, уравновешенные собаки. Внешне собаки этой породы описываются как имеющие прямоугольный корпус. Самцов несложно отличить от самок: самцы выше и сильнее.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Кроткие / Умные / Преданные / Уверенные / Спокойные / Уравновешенные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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