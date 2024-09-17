Колли длинношерстный

Этих очень умных и преданных собак, прославившихся благодаря телевизионной франшизе «Лесси возвращается домой», можно встретить на Шотландском нагорье, где их преимущественно используют в качестве пастушьих собак.

Длинношерстные колли общительны и легко поддаются дрессировке, что делает их великолепными семейными компаньонами. Однако из-за высокой потребности в физических нагрузках собаки этой породы больше подходят для активных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)