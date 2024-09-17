Колли длинношерстный

Длинношерстные колли  — удивительно красивые собаки, которые держатся с большим достоинством.
collie rough adult standing black and white

О колли длинношерстном

Этих очень умных и преданных собак, прославившихся благодаря телевизионной франшизе «Лесси возвращается домой», можно встретить на Шотландском нагорье, где их преимущественно используют в качестве пастушьих собак.

Длинношерстные колли общительны и легко поддаются дрессировке, что делает их великолепными семейными компаньонами. Однако из-за высокой потребности в физических нагрузках собаки этой породы больше подходят для активных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет
Живые / Дружелюбные / Общительные / Уверенные

Основные факты

Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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