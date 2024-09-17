Русский той
О русском тое
Среди пород, выведенных в России, много внушительных служебных собак. Русский той представляет собой полную противоположность им — неудивительно, что он стал такой популярной собакой-компаньоном.
Самцы и самки этой породы выглядят одинаково, но различаются по поведению. Несмотря на различия, собаки и мужского, и женского пола привязываются к своим владельцам, отлично подходят для содержания в семье и с радостью принимают участие во всем, что происходит в доме.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Дружелюбные / Преданные / Тихие
Основные факты
Не требует большой физической активности
Требуется интенсивная дрессировка
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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