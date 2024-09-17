Среди пород, выведенных в России, много внушительных служебных собак. Русский той представляет собой полную противоположность им — неудивительно, что он стал такой популярной собакой-компаньоном.

Самцы и самки этой породы выглядят одинаково, но различаются по поведению. Несмотря на различия, собаки и мужского, и женского пола привязываются к своим владельцам, отлично подходят для содержания в семье и с радостью принимают участие во всем, что происходит в доме.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)